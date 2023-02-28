شكرا لقرائتكم خبر عن نواب: مصر تحولت من تحديات الحرب على الإرهاب إلى البناء والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، يبرهن على قدرة الدولة المصرية على تحدي الصعوبات، معقبا:" الدولة خطت خطوات واسعة في طريق التنمية والتطوير لسيناء بعد سنوات من الإهمال والتهميش".

وأضاف النائب عمرو هندي، أن الدولة واجهت تحديات عديدة من أجل إطلاق خطط التنمية والإعمار وذلك بالتوازي مع الحرب التي خاضتها ضد الإرهاب في أرض الفيروز، مؤكدا أن الدولة قامت بتنمية شاملة في سيناء حيث شملت عمليات التنمية شبكات الطرق و الكباري بالإضافة إلى المشروعات التنموية و الاقتصادية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي وضع تنمية سيناء على رأس أولوياته، حيث تبنت الدولة المصرية رؤية متكاملة لتنمية سيناء باعتبارها أمن قومي، معقبا:" إعمار شبه جزيرة سيناء كان تحدي كبير ولكن الدولة نجحت في التنمية والإعمار".

وتابع النائب عمرو هندي: كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، عكست حجم الجهود التي قامت بها الشركات المنفذة لبعض الأعمال والمشروعات في سيناء، في أجواء صعبة، وإصرار القيادة السياسية على تغيير شكل الحياة بسيناء.

فيما يؤكد النائب أحمد نشأت منصور، عضو مجلس النواب، أهمية الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي كللت بعد سنوات بمحو الإرهاب الذي أصبح تاريخًا، خاصة في سيناء، مشيرًا إلى أن مصر تحولت في فترة قليلة من الحرب على الإرهاب إلى البناء والتنمية بفضل الإرادة السياسية والتضحيات المبذولة من جانب قيادة الدولة وأجهزتها الوطنية من الجيش والشرطة بمعاونة الأهالي المخلصين.

وأضاف "نشأت"، في تصريحات له، أن ما خطته الدولة المصرية في سيناء من تنمية على مدار السنوات الأخيرة، هو بمثابة عبور جديد، ينم عن مدى اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بتنمية سيناء، تلك القطعة المهمة والإستراتيجية وهذا الجزء الذي يمثل أمن قومي لمصر، والتي استهدفت لتكون بؤرة للإرهاب.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن سيناء لم يسبق أن شهدت اهتمامًا من أي قيادة سياسية سابقة، كتلك الفترة التي تمر بها الآن، تحت ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي استطاع أن يقضي على الإرهاب الأسود في فترة قياسية، وأن تنطلق تحت قيادته عملية تنموية شاملة، تمثل نقلة في حاية أهالي سيناء.

ولفت إلى أن كم المشروعات التي أطلقتها الدولة المصرية بالتوازي مع عملية القضاء على الإرهاب في سيناء، تبرز حجم الجهد الكبير الذي قامت به الدولة المصرية لإحداث حركة تنموية غير مسبوقة على أرض الفيروز.