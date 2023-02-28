شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة النواب" تناقش وضع شركة مصر للطيران على مستوى العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، اجتماعا اليوم، الثلاثاء، من أجل مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة سحر عطية، بشأن تدهور الخدمة في شركة مصر للطيران، كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب اللواء أسامة عبدالعاطى، بشأن عدم وضع شركة مصر للطيران على مستوى العالمية.

تستعد لجنة مشتركة بمجلس النواب، أعضائها من لجنة السياحة ومكاتب لجان الخطة والتعليم والاتصالات والتشريعية، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وذكرت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن الاهتمام بالأرصاد الجوية، والبيانات والنظم والخدمات المرتبطة بها أصبح متزايداً بوتيرة متسارعة، فـي شـتى المجـالات، والاقتصـاد، والطيران، والبيئة، والأمـن القـومي لا علــى المستوى الـوطني فحسـب، بـل على مستوى المنظمات الدولية المعنيـة وبصفة خاصـة المنظمـة العالميـة للأرصاد الجويـة، ومـا يـرتبط بهـا مـن منظمـات مـثـل منظمة الطيران المدني.

ويعد مجـال الأرصاد الجوية، يعـد مجـالاً خصباً لجـذب الاستثمارات الأجنبية، وتناولت المـادة 11 تنظيم مسائل التراخيص والموافقات، والرسـوم وكيفية تحصيلها والمواصفات الفنية، المتطلبـة لمزاولـة أنشـطة فـي مجـال خـدمات الأرصاد الجوية، وإنشاء أو تشغيل محطـات الأرصاد الجويـة أو البحريـة بجميـع أنواعها، وشراء أجهــزة ومحطات الأرصاد الجوية والمحطات المتخصصة، حيث نصت على انه لا يجـوز ممارسة أي نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية، أو إنشاء، أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية بجميع أنواعها، إلا بعـد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، مقابل رسم لا يتجاوز حده الأقصى عشرة آلاف جنيه.

ولا يجوز شراء أية أجهزة، أو محطات أرصاد جوية، أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، إلا بموافقة الهيئة، وطبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وذلك مقابل رسم لا يتجاوز حده الأقصى خمسة آلاف جنيه.