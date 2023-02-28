شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب" تبحث الآليات القانونية لفرض رسوم وغرامات فى المدن الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبحث لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، الآليات القانونية لقيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بفرض العديد من الرسوم والغرامات في المدن الجديدة، ودراسة هذا الموضوع.

جدير بالذكر أن المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قال إنه يتم إعفاء 90% من غرامات التأخير، حال سداد المستحقات المتأخرة لوحدات المدن الجديدة، مضيفا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تطرح أراضي 4 مرات على مدار العام على الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، متابعا:" نطرح شهريا 120 قطعة ارض فى مختلف المدن بأنشطة خدمية مختلفة، وهناك مرحلة للسداد والإعفاء من الغرامات كل 3 شهور .

وأشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أن الموقع الإلكتروني للهيئة يعمل منذ فترة على الأراضي الاستثمارية، والمواطنين تعودت عليه ومن لم يعرف التعامل مع الموقع الإلكتروني سيبحث عن أحد يقدم له على أي قطعة أرض يريد شراءها، ويستطيع التعامل مع الموقع الإلكتروني.