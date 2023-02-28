شكرا لقرائتكم خبر عن تشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة على مائدة "مشروعات النواب" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تجتمع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن عدم تفعيل القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، بمحافظة كفر الشيخ وإصدارها عقود إشغال وليس عقودًا تتفق وصحيح القانون المشار إليه.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب أسامة عبدالعاطي، بشأن عدم الإسراع في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

فى حين تناقش لجنة الطاقة والبيئة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود هشام توشكي، بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لمناطق بحي بولاق الدكرور محافظة الجيزة، كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب طه الناظر، بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لمنطقة الزرابي بمدينة الفشن محافظة بنى سويف، وارتفاع أسعار أنابيب البوتاجاز.