انت الان تتابع خبر بعد ماخسر200 مليار دولار.. ماسك يستعيد لقب "أغنى رجل في العالم" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، أن برنار أرنو، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة لويس فيتون المختصة ببيع السلع الفاخرة، كان قد احتل المركز الأول، في كانون الاول ٢٠٢٢، مما جعل ماسك يحل ثانيا في القائمة لأكثر من شهرين.وبلغت القيمة الصافية لثروة ماسك حوالي 187.1 مليار دولار، بعد إغلاق التداول في البورصة، بينما بلغت ثروة أرنو 185.3 مليار دولار، وفقًا لـ"بلومبرغ".

وذكرت الوكالة أنه بينما انخفض سهم تسلا بشكل حاد العام الماضي وسط صفقة استحواذ ماسك على شركة "تويتر"، بالإضافة إلى تراجع سوق التكنولوجيا، ارتفعت أسهم شركة صانع السيارات الكهربائية عام 2023.

وأشارت شبكة "سي أن أن" الأميركية، إلى أن ماسك يحمل حاليا لقب أغنى رجل في العالم، لكنه يحمل رقمًا قياسيًا لأكبر ثروة خسرها أي شخص في التاريخ. ففي أواخر ٢٠٢٢، أصبح ماسك أول شخص يخسر 200 مليار دولار من ثروته، وانخفضت ثروته الصافية من حوالي 340 مليار دولار في تشرين الثاني 2021 إلى 137 مليار دولار في كانون الثاني 2022.

