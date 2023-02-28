شكرا لقرائتكم خبر عن تشافي يعض أصابع الندم من أجل ترك نجم الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - افتقد نادي برشلونة خدمات بيدري بشكل واضح وصريح، وهو اللاعب الذي يربط وسط الملعب بخط الهجوم وقادر على تسجيل وصناعة الأهداف.

فمنذ أن غاب بيدري جونزاليس عن نادي برشلونة لم يحقق الفريق الفوز في ثلاثة مباريات أمام مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي ذهابا وإيابا وأمام ألميريا خارج ملعبه.

و لهذا السبب كان يصر تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة مع على التعاقد مع بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي ليكون بديلا لـ بيدري رغم رفض الجمهور حينها ومطالبتهم ببقاء فرينكي دي يونج الذي يقوم بنفس الدور.

وأثبتت الأقدار أن تشافي كان محقا حين طلب التعاقد مع سيلفا، حيث لم يقدم دي يونج نفس الدور الذي يقوم به بيدري مع الفريق، ويقتصر فقط على التمركز في المحور وخط الوسط دون زيادة للأمام كمان كان يفعل الاسباني ولذلك افتقد البرسا لحلقة الوصل بين خط الوسط والهجوم.



موعد مباراة برشلونة القادمة

ومن المقرر أن يلاقي ريال مدريد نظيره برشلونة يوم الخميس القادم، فى ذهاب الدور قبل النهائي من منافسات كأس ملك إسبانيا، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

حيث ستقام المواجهة الأولي على ملعب السنتياجو برنابيو معقل الفريق المدريدي، على أن تقام مباراة العودة فى مطلع شهر إبريل القادم، على ملعب الكامب نو.