"مشروعات النواب" تناقش اليوم تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي لدعم قطاع المشروعات

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، طلب إحاطة مقدم من النائبة هاله أبو السعد، بشأن عدم تفعيل القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، بمحافظة كفر الشيخ وإصدارها عقود إشغال وليس عقودًا تتفق وصحيح القانون المشار إليه.

وتناقش اللجنة أيضا، طلب إحاطة مقدم من النائب أسامة عبدالعاطي، بشأن عدم الإسراع في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتختتم اجتماعها بماقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة منى عمر، بشأن عدم وجود استراتيجية واضحة لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتعظيم مشاركة المشروعات في دعم الاقتصاد الوطني.

جدير بالذكر أن اللجنة أكدت فى اجتماع سابق لها أن المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية للاقتصاد القومى، وتحظى باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، وذلك لدورها فى دعم الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة بعد أن واجه العديد من الإشكاليات فى عملية التطبيق يهدف فى الأساس لدعم الفكر وتوجه الدولة نحو توفير فرص عمل للشباب.

وطالبت اللجنة رؤساء أجهزة المدن الجديدة بتخصيص أماكن وحدات الطعام المتنقلة لتوفير فرص عمل للشباب وتحقيق منظومة التنمية التي تتجه لها الدولة بخفض أعداد البطالة، خاصة أن التعديلات المقدمة تستهدف إضافة نص قانونى ملزم للمدن الجديدة بتوفير مناطق لتنفيذ مشروعات عربات الطعام المتنقلة، فضلا عن ضرورة إتاحة مزيد من التيسيرات أمام الشباب لإقامة مشروع عربات الطعام المتنقلة.