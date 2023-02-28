شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الزراعة بـ"النواب" تفتح ملف تخصيص بعض الأراضى لصالح مشروعات النفع العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، 3 اجتماعات اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، أولها طلب مقدم من النائب هشام الحصري، بشأن المطالبة بموافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة ثماني مدراس (ابتدائية، ثانوية، فنية، أزهرية) في بعض القرى التابعة لمركز السنبلاوين وتمي الامديد الدقهلية.

وتستكمل اللجنة مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة شيماء محمود نبيه، بشأن عدم موافقة الإدارة المركزية لحماية الأراضي بمركز ميت سلسبيل بمحافظة الدقهلية على إقامة مدرسة "محمود نبيه" للتعليم الأساسي بقرية الجوابر لخدمة المواطنين رغم إنهاء جميع إجراءات تخصيص المساحة المطلوبة، وعدم توافر أرض بديلة لإنشاء المدرسة.

طلب إحاطة مقدم من النائب السيد جوهر خضر، بشأن تقاعس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عن استرداد الأرض المملوكة لها بمساحة فدان وأربعة قراريط وعشرين سهما من ورثة عبدالمجيد محمد البدراوي بحوض على العمدة زمام ناحية بهوت مركز نبروه محافظة الدقهلية مما يعد إهدارًا للمال العام.

طلب إحاطة مقدم من النائب على أحمد العساس، بشأن عدم اصدار الإدارة المركزية لحماية الأراضي بالدقهلية تراخيص لإقامة عدد من المعاهد الأزهرية على أراض متبرع بها.

وتناقش طلبا الإحاطة المقدمان من النائب أحمد حمدى خطاب، بشأن:

تأخر لجان الإصلاح الزراعي المختصة في بحث إجراءات تقنين أراضي (الأحكار) بقرية أبو صالح دفشو- كفر الدوار البحيرة.

عدم إرسال لجنة لتقييم مساحة من الأرض خاضعة لولاية هيئة الإصلاح الزراعي بقرية معمل القزاز مركز كفر الدوار البحيرة لرغبة الأهالي في شرائها لإقامة معهد أزهري.

وطلب إحاطة مقدم من النائب حمدي عبدالوهاب أبو خشيم، بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور وإضافة علاوة الغلاء على العاملين على حساب جار بجمعيات الإصلاح الزراعي بمركز ومساواتهم بالعاملين على حساب الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أبو المطامير محافظة البحيرة.

وطلب إحاطة مقدم من النائب محمد ثابت الجمال، بشأن صدور قرار برفع القيمة الإيجارية لأراضي الإصلاح الزراعي بمحافظة الفيوم.