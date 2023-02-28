شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية قطاع التصنيع الزراعى على مائدة "صناعة النواب" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجتمع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبتين نشوى رائف، ومنى عمر، بشأن إهمال تنمية قطاع التصنيع الزراعي، وعدم إنشاء مصنع لمنتجات الرمان بمدينة البداري بمحافظة أسيوط، التي تشتهر بجودة الرمان بها، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائبة سحر صدقي، بشأن إنشاء منطقة صناعية بمركز ومدينة أبو تشت بمحافظة قنا، وذلك لدعم الصناعة وفتح آفاق جديدة لخدمة أبناء المركز.

كما تناقش اللجنة طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين: نافع عبدالهادي، وسولاف درويش، بشأن المعوقات التي تواجه صناعة الإطارات في مصر على الرغم من وجود الموارد والإمكانات اللازمة لتوطين الصناعة في مصر، وتوقف شركة النقل والهندسة لصناعة الإطارات نتيجة مشكلات تمويلية وهيكلية وعدم توافر خامات الإنتاج، وذلك في ظل ما يعانيه السوق المصري من نقص الإطارات وارتفاع أسعارها.