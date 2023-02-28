شكرا لقرائتكم خبر عن معوقات مراكز الشباب على مستوى الجمهورية أمام لجنة الشباب والرياضة بـ"النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمود حسين، عدد من طلبات الإحاطة بشأن عدم وجود نادى أو مركز شباب بمنطقة الملكة ببولاق الدكرور، تدهور حالة معظم مراكز الشباب بمركزي العياط والبدرشين.

وطلب إحاطة بشأن المعوقات التي تواجه مراكز الشباب على مستوى جميع المحافظات، وكذلك تبحث طلب إحاطة بشأن عدم قيام وزارة الشباب والرياضة بتقديم الدعم المادي لمراكز الشباب التابعة لمركز دسوق - محافظة كفر الشيخ، وتردى أحوال مراكز الشباب والنوادي بمحافظة الأقصر، وأخيرا طلب بشأن تأخر تطوير ملعب كرة القدم بالنادي الرياضي لمحافظة بنى سويف.

جدير بالذكر أن لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، أوصت وزارتي الشباب والرياضة والصحة ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، التنسيق فيما بينهما لتحمل رسوم سيارات الإسعاف أثناء تواجدها داخل مراكز الشباب والرياضة لمباريات دوري مراكز الشباب ، وإعداد خطاب من وزارة الشباب والرياضة لكل المديريات للتعرف على جميع المشروعات المتوقفة ومعرفة أسباب التوقف في جميع المحافظات وإحاطة اللجنة بردود المديريات، وأوصت بتشكيل لجنة من وزارة الشباب والرياضة للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية بنادي الشرقية الرياضي وإذا ثبتت تلك المخالفات يُحل مجلس إدارة النادي، والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال المطلوبة للملاعب ومراكز الشباب بمحافظة دمياط وافادة اللجنة بخطاب يتضمن تلك التوقيتات.