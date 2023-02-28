شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون: كلمة الرئيس السيسى كشفت صمود الدولة المصرية فى مواجهة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال تفقده لاصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار أرض سيناء، كشفت عن مجموعة من الرسائل المهمة للرأى العام المصرى والعالمى فى مقدمتها صمود مصر فى مواجهة الارهاب وقدرتها على سحق وهزيمة قوى الشر والظلام، مشيراً الى أنها أكدت قدرة مصر على العمل بالتوازي في مواجهة الارهاب مع الاستمرار فى طريقها لإنجاز المشروعات القومية الكبرى داخل سيناء وفى جميع أنحاء البلاد.

وقال " المنزلاوى" إن كلمة الرئيس السيسى أكدت النجاح في الحفاظ على وحدة وسلامة أراضى الوطن وعدم التفريط فى شبر أو حبة رمل منها، مؤكداً أن ذلك الأمر كان واضحاً فى العقيدة الراسخة فى قلب وعقل القيادة السياسية وصقور وأبطال القوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية الذين لم يتوانوا لحظة واحدة فى تقديم أرواحهم فداء لمصر وشعبها وحرروا أرض سيناء المقدسة من براثن قوى الشر والظلام والارهاب.

ووجه عضو مجلس الشيوخ، تحية للرئيس السيسى على إصراره فى تنفيذ خطة واستراتيجية تنمية سيناء والتى جعلت سيناء واحدة من أهم المناطق الجاذبة للاستثمار فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها مشيداً بالحوافز التشجيعية التى تمنحها الدولة لجميع رجال الاعمال والاستثمار للتوجه بمشروعاتهم الاستثمارية إلى أرض سيناء الدولة لتنفيذ استراتيجية الدولة فى تنمية سيناء.

وأعرب عن ثقته التامة فى إعطاء المصريين بمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية أكبر اهتمام بما تناوله الرئيس السيسى فى كلمته وتأكيده على أهمية استمرار معركة الوعي وسط استمرار محاولات عرقلة جهود الدولة وتزييف العقول، في ظل ما نتعرض له من شائعات وأكاذيب وافتراءات غير مسبوقة، مشيراً الى أن هذا الملف والاهتمام الكبير من الرئيس السيسى لم يأت من فراغ ولعل أكبر دليل على ذلك ما تناوله الرئيس السيسى بكل مصداقية وشفافية عن ملف بيع قناة السويس.

وقال إن من يقومون ببث هذه الشائعات والاكاذيب ضد مصر من قوى الشر والظلام والارهاب جاء بعد فشل جميع محاولاتهم أمام وحدة واصطفاف المصريين خلف القيادة السياسية، مؤكداً أنه يجب عليهم الرجوع لأشرف واعظم معركة فى التاريخ الحديث والتى خاضها الجيش المصرى الباسل والشرطة الوطنية ضدهم لتحرير ارض سيناء الطاهرة.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان، إلى أن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستراتيجية وخطة إعمار سيناء حولت أرض الفيروز لمنطقة من أهم المناطق الاقتصادية الواعدة والتى سوف تمثل إضافة كبيرة للاقتصاد الوطنى خلال السنوات القليلة القادمة.

وقال " سليم " إن القضايا المهمة التى تناولها الرئيس السيسى فى كلمته أكدت الاهتمام الكبير من الرئيس بأرض سيناء الطاهرة وأن هناك إرداة سياسية حقيقية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة داخل سيناء لتتحول هذه المنطقة إلى واحدة من أهم المناطق الجاذبة للاستثمار المحلى والعربى والاجنبي، مؤكداً أن المشروعات القومية الكبرى بصفة عامة ومشروعات البنية الاساسية بصفة خاصة التى أطلقها الرئيس خلال ال 9 سنوات الماضية ستكون لها اثارها الإيجابية على تحقيق التنمية الشاملة بمفهومها الشامل داخل جميع أنحاء سيناء.

وشدد أن الرئيس السيسى عبر عن جميع المصريين فى إشادته بالتضحيات الكبيرة التي بذلت في سبيل القضاء على الإرهاب من صقور ورجال القوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية وأبناء سيناء الوطنيين العظام، وكل من ضحى في سبيل وطننا العزيز ومن عملوا في سيناء في ظل تلك الظروف التي كانت صعبة وقاسية، مثمناً القرار الثاقب والحكيم من الرئيس السيسى بإطلاق المشروعات القومية الكبرى فى سيناء فى نفس توقيت مكافحة ظاهرة الإرهاب على أرض سيناء وتكللت جهود الدولة المصرية بالنجاح الكبير بفضل من الله عز وجل لتتحرر سيناء من براثن قوى الشر والظلام والارهاب وتنعم فى نفس الوقت بجهود المخلصين بتحقيق نجاحات كبيرة فى المشروعات التنموية فى جميع المجالات داخل سيناء.

واعتبر أن ماحققته مصر داخل سيناء رغم جميع التحديات والصعاب التى واجهت مصر وفى مقدمتها حربها ضد ظاهرة الارهاب الاسود بمثابة دليل قاطع على قدرة الدولة المصرية بفضل الرؤية الثاقبة والحكيمة للقيادة السياسية وجهود مختلف المؤسسات بالدولة فى مواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية موجهاً التحية والتقدير للشعب المصرى العظيم الذى يقف صفاً واحداً خلف الرئيس السيسى ومؤيداً لجميع سياساته الداخلية والخارجية والتى جعلت من مصر واحدة من أهم الدول التى أصبح لها دورها التاريخى وكلمتها المسموعة تجاه جميع القضايا الاقليمية والعربية والدولية.