شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" تطالب بحضور 3 وزراء لحسم أزمة سعر توريد بنجر السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصرى، عبد الحميد دمرداش، عامر الشوربجى، محمد سعد الصمودى، على أحمد على، بشأن اعادة النظر في سعر استلام محصول بنجر السكر من الزُراع ليتماشى مع زيادة تكاليف مستلزمات الانتاج الزراعي ومراعاة نسب احتساب درجة الحلاوة وحافز التبكير.

وأوصت اللجنة، بدعوة وزراء التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضى والمالية، وممثلين عن هيئة البترول والبنك المركزى وشركات البنجر الخاصة، وذلك لحضور اجتماع اللجنة يوم الاثنين المقبل وذلك لحسم أزمة تدنى أسعار استلام محصول بنجر السكر من الزُراع.

حضر الاجتماع مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية، واللواء عصام البديوى رئيس شركة السكر للصناعات التكاملية، وأحمد ابو اليزيد رئيس شركة الدلتا للسكر، وسامى عبد الصادق محمد نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، وخالد بدر الرئيس التنفيذى للائتمان بالمركز الرئيسى، ومحمد يوسف رئيس مجموعة التجزئة المصرفية.

وانتقد الحصرى خلال استعراض طلب الإحاطة، تدنى أسعار استلام محصول بنجر لسكر من الزراع، محذرا من تقلص مساحات زراعته فى ضوء إعلان الدولة عن زيادة أسعار المحاصيل البديلة خاصة القمح، مشيدا بموقف الدولة تجاه القطاع الزراعى والمزارعين، لمساندتهم وتشجيعهم علي دورهم الوطنى الذي يقومون به.

وأيده النواب في ذلك مؤكدين أن ارتفاع أسعار السكر المستورد إلى نحو 21 الف جنيه / طن، يشير إلي تحمل الزراع بخسائر فادحة وتحقيق شركات البنجر بمكاسب فادحة، مطالبين بزيادة أسعار توريد استلام محصول البنجر من الزراع الى نحو 1200 جنيه/طن نسبة حلاوة 16%.

وعقب اللواء رئيس شركة السكر للصناعات التكاملية، قائلا: يتم الاتفاق على أسعار البنجر قبل مواسم الزراعة وبالتالى لا يجوز زيادة اسعار التوريد اثناء مواسم الحصاد.

فيما أوضح سامى عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، أن البنك يهتم محصول البنجر، ويسعى للتوسع فيه نظرا لأنه من المحاصيل الأكثر ضمانا والنقل خطرا، متابعا: "البنك أعاد النظر في الفئة التسليفيه لدعم مزارعى البنجر فى ضوء الزيادة المطردة فى أسعار مستلزمات الإنتاج، وسيتم الإعلان عنها قريبا.

وأكد أن البنك يمول نحو 15 ألف مزارع بنجر ويصل حجم تمويل البنك للبنجر نحو مليار و100 مليون، متابعا:" نتمنى زيادة أسعار البنجر حتى نستطيع زيادة حجم ونسب السلف.

وأكد رئيس شركة الدلتا للسكر، أن شركة الدلتا للسكر تدعم الزراع حيث يتم إتاحة تقاوى لمحصول البنجر للزراع بدون مقابل وتتحمل الشركة فى سبيل ذلك بنحو 60 مليون جنيه، مضيفا، تم استدانة الشركة بنحو 2.7 مليون جنيه بفائدة ميسرة لسداد مستحقات الزُراع، بالإضافة إلي تحمل الشركة بأعباء مالية نظرًا لارتفاع أسعار الغاز والالتزام بدفع ضرائب القيمة المضافة.