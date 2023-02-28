انت الان تتابع خبر إدارة الكوارث التركية تعلن وقوع زلزال في كهرمان مرعش والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لإدارة الكوارث التركية، أنه تم تسجيل زلزال بقوة 4 درجات في منطقة أونيكيسوبات في كهرمان مرعش، في تمام الساعة 22.12 بالتوقيت المحلي.

ووقع الزلزال، بحسب البيان، على عمق 7 كيلومترات.

سبق ذلك، زلزال بقوة 4.1 درجة في خليج إزمير، على بعد حوالي 5 كيلومترات من مدينة فوتشا في تمام الساعة 21:22.



وآخر، بقوة 4.1 درجة، كان مركزه منطقة جولباشي في تمام الساعة 19:16 بالتوقيت المحلي لتركيا.