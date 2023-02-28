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واشنطن تعلن مقتل أميركي في أحداث الضفة

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بغداد - ياسين صفوان - وقال برايس "ندين القتل المروّع لشقيقين إسرائيليين قرب نابلس ولإسرائيلي قرب أريحا تفيد معلوماتنا بأنه مواطن أميركي أيضا".

ولم يكشف برايس هوية القتيل، لكن السفير الأميركي لدى إسرائيل توم نايدز أشار في تغريدة إلى أنه رجل.


وكان مستوطنون اسرائيليون قد أضرموا النار في عشرات السيارات والمنازل في الضفة الغربية المحتلة بعد إقدام مسلح فلسطيني على قتل شقيقين اسرائيليين.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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