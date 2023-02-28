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الرئيس الأوكراني يقر بصعوبة الأوضاع في باخموت

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بغداد - ياسين صفوان - وأضاف زيلينسكي في خطابه الليلي المصور "في قطاع باخموت، يزداد الوضع صعوبة باستمرار. العدو يدمر بشكل متواصل كل ما يمكن استخدامه لحماية مواقعنا... جنودنا الذين يدافعون عن المنطقة المحيطة بباخموت هم أبطال حقيقيون".

وتابع "طيارونا ووحداتنا المضادة للطائرات وغيرهم من خبراء قواتنا الجوية يقومون بعمل رائع، لكننا سنكون قادرين على حماية أجوائنا بالكامل عندما يتم رفع تحريم الطيران بالكامل في العلاقات مع شركائنا".
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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