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مدرب الارجنتين وقائدها وحارسها وجمهورها الأفضل في العالم

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بغداد - ياسين صفوان - وتوج قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل بجائزة أفضل لاعب في العالم.و بذلك تفوق على الثنائي الفرنسي المرشح لحصد الجائزة، كريم بنزيما ()، وكيليان مبابي (باريس سان جيرمان).

ونال ميسي جائزة "ذا بيست" مرة واحدة في تاريخه عام 2019، وذلك بعد انفصالها عن الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" والتي فاز بها البرغوث 7 مرات.

وحصد الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، جائزة أفضل حارس مرمى لعام 2022، بعد أن تنافس مع الثنائي، المغربي ياسين بونو (إشبيلية) والبلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد)، ليحسم حارس أستون فيلا الجائزة لأول مرة في تاريخه.

وتوجت لاعبة أليكسا بوتياس بجائزة أفضل لاعبة في العالم خلال 2022.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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