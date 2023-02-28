انت الان تتابع خبر مدرب الارجنتين وقائدها وحارسها وجمهورها الأفضل في العالم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتوج قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم.و بذلك تفوق على الثنائي الفرنسي المرشح لحصد الجائزة، كريم بنزيما ( ريال مدريد )، وكيليان مبابي (باريس سان جيرمان). ونال ميسي جائزة "ذا بيست" مرة واحدة في تاريخه عام 2019، وذلك بعد انفصالها عن الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" والتي فاز بها البرغوث 7 مرات.

وحصد الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، جائزة أفضل حارس مرمى لعام 2022، بعد أن تنافس مع الثنائي، المغربي ياسين بونو (إشبيلية) والبلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد)، ليحسم حارس أستون فيلا الجائزة لأول مرة في تاريخه.

وتوجت لاعبة برشلونة أليكسا بوتياس بجائزة أفضل لاعبة في العالم خلال 2022.