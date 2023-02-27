شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يتخذ خطوة نارية لتجديد عقد نجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن مانشستر سيتي قام باتخاذ خطوة جديدة، وذلك من أجل تجديد عقد نجم الفريق.

ويرغب مانشستر سيتي في تجديد عقد نجم الفريق، وذلك لمنعه من الرحيل عن صفوف الفريق الإنجليزي.

وأشار الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، أن مانشستر سيتي قام بتقديم عرضًا لـ جوليان ألفاريز لاعب الفريق، وذلك من أجل تجديدتعاقده.

وسوف ينتهي عقد جوليان ألفاريز مع مانشستر سيتي، في نهاية صيف 2027.

وأوضح رومانو أن مانشستر سيتي، يعمل على تجديد عقد لاعبه حتى 2028، بشروط أفضل من الموجودة في عقده الحالي مع النادي.

وحتى الآن لا يوجد استجابة من اللاعب، حول تجديد تعاقده، وممثليه لم يبدوا موافقتهم بشكل كامل.

وبدأ ألفاريز في اتخاذ وقته، من أجل التفكير في قراره النهائي حول تجديد تعاقده مع مانشستر سيتي.