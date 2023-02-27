شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من هالاند عن كيليان مبابي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، على نجاح الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

وأصبح كيليان مبابي الهداف التاريخي لفريق باريس سان جيرمان، عقب إحرازه هدفين أمام مارسيليا متساويًا مع إيدينسون كافاني.

وقال هالاند لشبكة "Canal+" الفرنسية: هناك الكثير من اللاعبين الجيدين حاليًا، وكيليان مبابي بالتأكيد واحدًا منهم، إنه لاعب قوي جدًا.

وأشار: الفرنسيون محظوظون للغاية بأنهم يمتلكون لاعبًا بقيمة كيليان مبابي، أتمنى لو كان لاعبًا لمنتخب النرويج.

وختم: إنه سريع وقوي جدًا، ويقوم بالعديد من الأشياء الرائعة منذ سنوات، لا أصدق أنه أكبر مني بسنتين، هذا جنون، ولا يزال أمامه عشرسنوات على الأقل للعب في المستوى الأعلى، إنه استثنائي.