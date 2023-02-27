انت الان تتابع خبر أزمة خطيرة تهدد مستقبل نجم باريس والمغرب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكشفت صحيفة لو باريزيان الفرنسية، أن فتاة تبلغ من العمر 23 عاما، تقدمت ببلاغ للشرطة، بشأن تعرضها لاعتداء جنسي من قبل اللاعب المغربي.

وأضافت أن البلاغ تضمن أن أشرف حكيمي تحرش بها جنسيا في منزله، ليلة السبت 25 فبراير/ شباط الجاري.



ولفتت الصحيفة إلى أن العلاقة بين نجم باريس سان جيرمان وصاحبة الدعوى بدأت بمحادثة عبر تطبيق إنستجرام في 16 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وذكرت أن أشرف حكيمي استدعى الفتاة الفرنسية إلى منزله بعدما استأجر لها سيارة (أوبر)، في ليلة غياب زوجته وطفليه، إذ كانا في دبي، وقت وقوع الحادثة.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن الشرطة الفرنسية تحقق في الواقعة، ولم يتم توجيه اتهامات حتى الآن للاعب المغربي، ولم يصدر ناديه أي رد رسمي بشأن الواقعة.

وكان أشرف حكيمي غاب عن مباراة بي إس جي ضد مارسيليا، أمس الأحد، في الدوري الفرنسي، بسبب إصابة عضلية.

