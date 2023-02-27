أمريكا: روسيا ساعدت إيران في برنامجها الصاروخي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشار مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي ايه» ويليام بيرنز، إلى أدلة على أن روسيا عرضت مساعدة إيران في برنامجها الصاروخي مقابل مساعدات عسكرية من طهران، وقال إن التحالف بين روسيا وإيران يتطور على نحو سريع.

وقال بيرنز، في مقابلة مع برنامج « فيس ذا نيشن» على شبكة «سي بي إس» الأمريكية، «إنه (التحالف) يتحرك بسرعة كبيرة في اتجاه خطير للغاية حاليا، بمعنى أننا نعلم أن الإيرانيين زودوا الروس بالفعل بمئات الطائرات المسيرة المسلحة، والتي يستخدمونها لإلحاق الأذى بالمدنيين وبالبنية التحتية في أوكرانيا،»، وأضاف «كما تعلمون، نعلم أنهم قدموا ذخيرة للمدفعية والدبابات «، بحسب موقع «سي إن إن» على الانترنت.

وقال بيرنز إن وكالة الاستخبارات المركزية ترى أيضا إشارات على أن روسيا تقترح مساعدة الإيرانيين في برنامجهم الصاروخي، وعلى الأقل تدرس إمكانية تقديم طائرات مقاتلة لطهران، مقابل مساعدات عسكرية إيرانية في غزوهم المستمر، ووصف مباحثاته مع مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرجي ناريشكين بأنها كانت «محبطة للغاية».

ولدى سؤاله عن سبب عن ذلك، قال بيرنز «كان هناك موقف اتسم بالتحدي الشديد من جانب ناريشكين أيضا، وشعور بالغرور والغطرسة، مما يعكس وجهة نظر بوتين الخاصة بأنه يستطيع سحق الأوكرانيين، وأنه قادر على إرهاق حلفائنا الأوروبيين، وأن الإرهاق السياسي سيحدث في النهاية»، وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «واثق تماما» من قدرته على سحق أوكرانيا.

وأوضح «لم يكن هدفي الحديث عن المفاوضات. هذا شيء سيحتاج الأوكرانيون إلى مناقشته مع الروس عندما يرون ذلك مناسبا. ولكن الهدف كان أن أوضح لناريشكين، ومن خلاله للرئيس بوتين، العواقب الوخيمة على روسيا إذا اختارت استخدام سلاح نووي من أي نوع. وأعتقد أن ناريشكين تفهم خطورة هذه القضية، وأعتقد أن الرئيس بوتين قد فهمها أيضا».