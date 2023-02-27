شكرا لقرائتكم خبر تركيا: نعم لفنلندا لا للسويد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو «إن بلاده ستستأنف المحادثات رفيعة المستوى بشأن طلبي السويد وفنلندا للانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في التاسع من مارس المقبل».

وأكد «ستجتمع الأطراف في بروكسل لمناقشة ما إذا كانت الدولتان الاسكندنافيتان استوفيتا التزاماتهما، ومنها اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الجماعات الكردية الانفصالية التي تعتبرها تركيا إرهابية»، بحسب وكالة بلومبيرج للأنباء.

وقال وزير الخارجية التركي «من المستحيل أن نوافق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو» دون رؤية هذه الخطوات»، وأكد أن تركيا لديها تحفظات أقل بشأن عضوية فنلندا.

وتقول فنلندا إنها مستعدة للانضمام للناتو، حتى بدون السويد.