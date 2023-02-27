تركيا: نعم لفنلندا لا للسويد

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وأكد «ستجتمع الأطراف في بروكسل لمناقشة ما إذا كانت الدولتان الاسكندنافيتان استوفيتا التزاماتهما، ومنها اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الجماعات الكردية الانفصالية التي تعتبرها تركيا إرهابية»، بحسب وكالة بلومبيرج للأنباء.
وقال وزير الخارجية التركي «من المستحيل أن نوافق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو» دون رؤية هذه الخطوات»، وأكد أن تركيا لديها تحفظات أقل بشأن عضوية فنلندا.
وتقول فنلندا إنها مستعدة للانضمام للناتو، حتى بدون السويد.
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