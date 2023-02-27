تحقيقات صينية واسعة بسبب المخلفات البيئية

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تأتي الحملة الحكومية في منطقة ييشون بإقليم جيانجشي الصيني عقب الطفرة التي شهدها إنتاج الليثيوم في المنطقة خلال العام الماضي، حيث سعت شركات التعدين إلى الاستفادة من الطلب القوي على المعدن المستخدم في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية.
وتخضع هذه الشركات لتحقيقات مسؤولين من الحكومة المركزية في بكين.
ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن صحيفة ييكاي الصينية المحلية القول «إن السلطات أمرت شركات تعدين خام الليثيوم في ييشوان بوقف العمل لحين انتهاء التحقيقات في المخالفات المحتملة لها».
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