طالبان تتسلم السفارة الأفغانية في طهران

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وقال عبدالقهار بلخي على تويتر «نحن مقتنعون بشدة بأننا، من خلال التعيينات الجديدة، بصدد رؤية تعزيز أكثر للعلاقات في مختلف المجالات بين الدولتين والأصدقاء والأشقاء».
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قد صرح أخيرا بأن طهران لم تغير سياستها بشأن العلاقات الدبلوماسية مع جارتها الشرقية.
ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، يعيش ما لا يقل عن 3.5 ملايين أفغاني في طهران، ومعظمهم بدون وثائق رسمية.
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