تدخل أممي لإنقاذ 4 ملايين طفل وامرأة بالسودان

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وجاء في بيان صحفي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان (أوتشا) «أن ما يقدر بنحو 4 ملايين طفل تحت سن الخامسة وامرأة حامل ومريضة يعانون من سوء التغذية ويحتاجون إلى خدمات التغذية المنقذة للحياة الإنسانية في 2023، من بين هؤلاء 611 ألفا يواجهون سوء التغذية الشديد الحدة».
وأوضح البيان أن وضع سوء التغذية يتفاقم بسبب عوامل عدة، بما في ذلك عدم كفاية الحصة الغذائية، والانتشار المرتفع للأمراض، وعدم كفاية ممارسات الرعاية والتغذية، فضلا عن أن خدمات الصحة والمياه دون المستوى الأمثل.
وأضاف أن الاقتصاد المتدهور والتضخم وارتفاع الغذاء والتشريد أسهم في تفاقم وضع التغذية في 2022، ومن المحتمل أن يستمر حتى 2023.
ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة السابقة، يحتاج ثلث سكان السودان (حوالي 15.5 مليون شخص) إلى مساعدة إنسانية هذا العام، بينما تقول الأمم المتحدة إنها ستوفر مساعدات إلى 12.5 مليون شخص محتاج.
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