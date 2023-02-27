ميقاتي: الأولوية في لبنان لانتخاب الرئيس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس، أن الأولوية في البلاد حاليا هي لانتخاب رئيس للجمهورية. وقال إن هذا هو المدخل لإعادة انتظام العمل العام خاصة في هذه الظروف الصعبة، وإعطاء البلد فترة سماح لإعادة استنهاضه، وأكد في الوقت نفسه احترام القضاء وعدم التدخل في شؤونه، مشيرا إلى أن الهدف من الإجراء الذي اتخذه قبل أيام هو حماية القضاء.

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