المملكة تخفف معاناة أوكرانيا بـ400 مليون دولار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعمت السعودية الشعب الأوكراني بـ400 مليون دولار تخفيفا لمعاناته، وتنفيذا لما أعلنت عنه خلال الاتصال الهاتفي لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ووقع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، حزمة المساعدات الإنسانية أمس، مع مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك في العاصمة الأوكرانية كييف.

وتتضمن الاتفاقية برنامج تعاون مشترك لتقديم مساعدات إنسانية من المملكة لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، حيث وقع على الاتفاقية المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، ونائب رئيس الوزراء لإعادة إعمار أوكرانيا وزير تنمية المجتمعات والأقاليم في أوكرانيا أوليكساندر كوبراكو.

وتشمل مذكرة التفاهم تمويل مشتقات نفطية بقيمة 300 مليون دولار كمنحة مقدمة من حكومة المملكة، من خلال الصندوق السعودي للتنمية لصالح أوكرانيا، حيث وقع على المذكرة الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد، ووزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو.

ويعكس التوقيع على الاتفاقية ومذكرة التفاهم حرص المملكة على دعم أوكرانيا وشعبها الصديق في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، والإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

وكان الرئيس الأوكراني، استقبل أمس الأول الأمير فيصل بن فرحان، والوفد المرافق له، في مقر الرئاسة بكييف.

ونقل وزير الخارجية تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لحكومة وشعب أوكرانيا، فيما حمله تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد ولحكومة وشعب المملكة.

‏وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، إضافة إلى بحث عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وجدد وزير الخارجية حرص المملكة ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة (الأوكرانية - الروسية) سياسيا، ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

الزيارة في عيون أوكرانيا







«أوكرانيا مصممة بقوة على تطوير العلاقات مع المملكة، ليس فقط على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف ولكن أيضا على المستويات الإقليمية».



- دميترو كوليبا

- وزير خارجية أوكرانيا