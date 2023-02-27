شكرا لقرائتكم خبر الحوثي يحرم 6.5 ملايين امرأة من الشعور بالأمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان أمس أن وفيات الأمهات باليمن هي الأعلى في المنطقة العربية، وقال في بيان «لا تزال وفيات الأمهات في اليمن هي الأعلى في المنطقة العربية»، وأضاف «تموت امرأة واحدة أثناء الولادة كل ساعتين، معظمها لأسباب يمكن الوقاية منها».

ووفقا لتقديرات سابقة للصندوق الأممي فإن أكثر من 6.5 ملايين امرأة يمنية بحاجة إلى وصول عاجل إلى خدمات الحماية، حيث حرمت من الشعور بالأمن بسبب العدوان الحوثي، بينما تحتاج 8.1 ملايين امرأة وفتاة في سن الإنجاب إلى المساعدة في الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية.

وتواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران اختطاف الناشطة اليمنية فاطمة العرولي من سجنها في العاصمة صنعاء ومنع الزيارة والاتصال بها منذ اختطافها منتصف أغسطس 2022.

وقال المحامي عبدالمجيد صبرة «إن ميليشيات الحوثي لا تزال تمنع عن المختطفة فاطمة العرولي الزيارة والاتصال رغم إحالتها إلى النيابة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء إذ تم إحالة ملفها من جهاز الأمن والمخابرات في منتصف فبراير الجاري».

وأضاف في منشور له على موقع فيس بوك بأنها تعرضت للاختطاف في الرابع عشر من أغسطس من العام الماضي في نقطة الحوبان أثناء سفرها من صنعاء إلى عدن وظلت مخفيه قسرا وحتى يومنا هذا ولاتزال النيابة لا تسمح لها بالتواصل مع أقاربها.

الجدير ذكره أن الناشطة فاطمة العرولي كانت تعمل رئيسة منظمة حقوقية وتنحدر من محافظة البيضاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، ومنذ انقلاب ميليشيات الحوثي على الدولة في 2014 عمدت الميليشيات إلى اختطاف النساء إذ تشير تقارير حقوقية ورسمية إلى وجود المئات في سجون الحوثيين دون مسوغ قانوني.

إلى ذلك كشفت رابطة أمهات المختطفين، عن مقتل أكثر من 153 مختطفا في اليمن خلال الأربع سنوات التي مضت منهم 150مختطفا في سجون ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا.

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