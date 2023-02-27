الحوثي يحرم 6.5 ملايين امرأة من الشعور بالأمان

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ووفقا لتقديرات سابقة للصندوق الأممي فإن أكثر من 6.5 ملايين امرأة يمنية بحاجة إلى وصول عاجل إلى خدمات الحماية، حيث حرمت من الشعور بالأمن بسبب العدوان الحوثي، بينما تحتاج 8.1 ملايين امرأة وفتاة في سن الإنجاب إلى المساعدة في الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية.
وتواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران اختطاف الناشطة اليمنية فاطمة العرولي من سجنها في العاصمة صنعاء ومنع الزيارة والاتصال بها منذ اختطافها منتصف أغسطس 2022.
وقال المحامي عبدالمجيد صبرة «إن ميليشيات الحوثي لا تزال تمنع عن المختطفة فاطمة العرولي الزيارة والاتصال رغم إحالتها إلى النيابة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء إذ تم إحالة ملفها من جهاز الأمن والمخابرات في منتصف فبراير الجاري».
وأضاف في منشور له على موقع فيس بوك بأنها تعرضت للاختطاف في الرابع عشر من أغسطس من العام الماضي في نقطة الحوبان أثناء سفرها من صنعاء إلى عدن وظلت مخفيه قسرا وحتى يومنا هذا ولاتزال النيابة لا تسمح لها بالتواصل مع أقاربها.
الجدير ذكره أن الناشطة فاطمة العرولي كانت تعمل رئيسة منظمة حقوقية وتنحدر من محافظة البيضاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، ومنذ انقلاب ميليشيات الحوثي على الدولة في 2014 عمدت الميليشيات إلى اختطاف النساء إذ تشير تقارير حقوقية ورسمية إلى وجود المئات في سجون الحوثيين دون مسوغ قانوني.
إلى ذلك كشفت رابطة أمهات المختطفين، عن مقتل أكثر من 153 مختطفا في اليمن خلال الأربع سنوات التي مضت منهم 150مختطفا في سجون ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا.
مشاهدات يمنية:
- شنت طائرة مقاتلة من دون طيار، يعتقد أنها أمريكية، غارة جوية على منزل في مديرية وادي عبيدة شرق محافظة مأرب استهدفت أعضاء يعتقد أنهم من تنظيم القاعدة الإرهابي.
- مقتل رجل وزوجته برصاص قناص حوثي.
- منظمة الصحة العالمية تناشد جمع 392 مليون دولار قبل مؤتمر للمانحين برئاسة الأمم المتحدة في جنيف لتجنب «انهيار محتمل» لقطاع الصحة في اليمن.
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