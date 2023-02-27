شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" تناقش طلبي إحاطة لنائب التنسيقية وتوصى بتطوير مراكز شباب ببنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة الدكتور محمود حسين، مساء اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن الخطوات التي اتخذتها وزارة الشباب والرياضة نحو استكمال تجهيز مركز شباب كفر طحلة- مركز بنها- محافظة القليوبية.

وأوضح النائب عمرو درويش، أنه بالرغم من إنشاء المبنى الإداري للمركز والذي تم بالفعل وتم تسليمه لإدارة المركز، إلا أنه وحتى تاريخه لم يتم تزويد المركز بالاحتياجات الملحة والتي تمكنه من إنجاز الالتزامات والاستحقاقات الخاصة بالمركز، وكذلك لاستيعاب طاقات الشباب ورفع وعيهم تجاه قضايا الوطن، مما يستدعى معه الإسراع في تزويد مركز الشباب باحتياجاته اللازمة للاستفادة من مراحل تطويره ولتمكينه من أداء دوره الفعال مع الشباب.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة آخر من النائب عمرو درويش، بشأن الخطوات التي اتخذتها وزارة الشباب والرياضة نحو استكمال أعمال تطوير ملعب مركز شباب ميت راضي- مركز بنها- محافظة القليوبية.

وأشار درويش، إلى أنه يعاني الملعب الكبير لمركز شباب ميت راضي-مركز بنها- محافظة القليوبية، من الإهمال الشديد وعدم استكمال أعمال السور الخاص بالملعب، وكذلك عمليات التطوير، ورغم عمل المعاينات اللازمة من قبل الوزارة ومقاول الأعمال، إلا أنه وحتى الآن ولأكثر من عام على المعاينة لم يتم التنفيذ أو البدء في عملية التطوير، مما يؤثر ذلك سلباً على مركز الشباب بدوره الفاعل في احتواء الشباب ورفع الوعي.

وبخصوص طلب الإحاطة الأول، أفاد ممثل الوزارة، بأنه تم إنشاء مبنى إداري مكون من دورين ضمن خطة المديرية في العام المالي 2021/2022 وتم توريد أجهزة جيم وأدوات رياضة للمركز وجاري توريد أثاث وحديقة طفل للمركز ضمن خطة 2022/2023.

وبخصوص طلب الإحاطة الثاني، أوضح أنه تم إحلال وتجديد الملعب الخماسي واستلامه ابتدائيا في إبريل 2022، وسور الملعب القانوني مكون من ثلاثة أضلاع، ولم يتم استكمال الضلع الرابع وهو نفسه سور المركز بطول 100 متر نظرا لوجود تعدي على هذا الضلع منذ 2012 بوجود مبنى بطول 10 متر تقريبا.

من جانبه، أشار الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، إلى أن هناك تعاون بين المحافظة وبين النواب، مضيفا أن محافظ القليوبية حريص على تذليل كافة العقبات لحل مشكلات مراكز الشباب والاهتمام بتنمية النشئ والشباب بقرى ومراكز المحافظة.

وأوصت لجنة الشباب والرياضة بإفادتها والنواب مقدمي طلبات الإحاطة بالمواعيد والتوقيتات الزمنية لاستكمال الأعمال الانشائية المتوقفة ونهوها في أقرب وقت ممكن، وضرورة قيام محافظة القليوبية بإزالة المعوقات الخاصة بالمحليات سواء إصدار التراخيص أو ما يتعلق بنقل ولاية الأراضي أو التعديات على أراضي مراكز الشباب.