شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تؤجل مناقشة 4 طلبات إحاطة بسبب عدم حضور ممثلى الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب محمد الحسيني – وكيل اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب سامي كامل، بشأن، الأول: الإجراءات القانونية التي تتخذها محافظة شمال سيناء للانتهاء من تقنين أوضاع واضعي اليد بالنسبة للمنازل والأراضي الفضاء الكائنة داخل الحيز العمراني والمرخص لها بالبناء، فضلاً عن ارتفاع سعر المتر المقدر في هذا الشأن، وعدم تناسبه مع الظروف الاقتصادية والتركيبة السكانية لأهالي المحافظة.

والثاني: تأخر محافظة شمال سيناء عن إرسال كردون مركز ومدينة بئر العبد إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الأمر الذي أدى إلى عدم اعتماد الوزارة للكردون، فضلاً عن قيامها بطرح الأراضي للبيع بالمزاد العلني، الأمر الذي يتطلب ضرورة فتح تحقيق شامل في هذه الواقعة ومجازاة المتسبب، وعدم تحمل المواطنين لهذا الخطأ الإداري، والموافقة على إصدار الكردونات والأحوزة العمرانية المقترحة وتشكيل لجنة لتحديد واعتماد الكردون على الطبيعة، وحصر الأراضي المتداخلة مع الكردون والأحوزة العمرانية واستبدالها بأخرى تقع خارج الكتل السكنية.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب رحمي بكير، بشأن سرعة تشكيل لجنة هندسية لتصحيح الأخطاء الهندسية التي شابت أعمال تأهيل وتطوير طريق شارع البحر من المساعيد حتى نادي الشرطة بمحافظة شمال سيناء، حيث أسفرت الأعمال عن إنشاء منحنيات خطيرة وبلاعات وسط الطريق، فضلاً عن سوء تخطيط الدوران واتساع الجزيرة الوسطى الذي أثر على عرض الطريق في الاتجاهين، رغم أن أعمال التأهيل والتطوير للطريق كانت تهدف في الأساس إلى تسهيل المرور والحفاظ على المواطنين.

وناقشت طلب إحاطة مقدم من النائب وليد فرعون، بشأن سرعة إحلال وتجديد المساكن الآتية "أبو علم، تصاريح العمل، مدرسة الزراعة" بمركز ومدينة دكرنس - محافظة الدقهلية – من خلال صندوق التنمية الحضرية، واستغلال مساحات الأراضي الفضاء الكائنة بين العمارات القديمة في إنشاء مساكن جديدة بهدف زيادة عدد الوحدات السكنية، مع العلم أن تلك المساكن تم إنشائها منذ أكثر من 60 عاماً وأصبحت آيلة للسقوط وغير آمنة على حياة المواطنين.

وقررت اللجنة تأجيل مناقشة طلبات الإحاطة لاجتماع مقبل، وذلك لحين حضور كل من سكرتير عام محافظة شمال سيناء، ورئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، والمدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية كل فيما يخصه.