شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" توصى بتعديل قانون التعاون الزراعى بعد تراجع الأداء الفترة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، استكمال مناقشة طلب الإحاطة بشأن ضرورة تطوير قطاع التعاون الزراعى والتعاونيات القائمة، وتحديث آليات العمل به وإجراء تعديلات تشريعية على القوانين المنظمة لهذا القطاع، وذلك فى اجتماع مقبل.

وطالبت اللجنة الجعات المعنية بتطبيق القانون إعداد ورقة عمل عن سُبل تطوير التعاونيات الزراعية، ووضع رؤية لمواد قانون التعاون الزراعى القائم لتعديلها بصورة تتلاءم مع الوضع الاقتصادى الحالى.

وأوصت اللجنة أيضا، استكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أسامة عبد العاطى، بشأن عدم تفعيل دور الجمعيات الزراعية فى مجال الإرشاد الزراعى وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى.

واستعرض مقدم طلب الإحاطة قائلا:" الفترة الأخيرة شهدت تقلص دور الجمعيات التعاونية الزراعية فى أداء دورها فى خدمة الزُراع سواء فى توفير مستلزمات الإنتاج أو تسويق الحاصلات الزراعية، إضافة لتدهور أداء التعاونيات نتيجة تدخل الجهة الإدارية فى عملها.

وتابع: "واستمرار مجلس الإدارات لعدد من الدورات يحجب تطوير الجمعيات التعاونية من خلال مشاركة قيادات شابة ونشر أفكار جديدة تعمل على النهوض بالوحدات التعاونية بإدخال قيادات وأفكار جديدة.

وأوصت اللجنة باستكمال مناقشة طلب الإحاطة فى اجتماع مقبل فى حضور القيادات التنفيذية المعنية بالموضوع.