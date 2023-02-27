كندا تفرض عقوبات على 12 مسؤولا إيرانيا

مع استمرار إيران في القيام بالتعديات والانتهاكات، فرضت كندا، عقوبات على 12 من كبار المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني وقوات الأمن بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

وتأتي حزمة العقوبات الكندية الجديدة على خلفية مشاركة المسؤولين المستهدفين في «انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان»، وفق بيان للحكومة الكندية.

وأفادت وزارة الخارجية الكندية، في بيان، أن من بين المسؤولين المستهدفين بالعقوبات محافظ إقليم كردستان الإيراني إسماعيل زارعي كوشا، وقائد قوات الباسيج شبه العسكرية في سنندج بإقليم كردستان، مرتضى مير أقاي.

وفي ديسمبرالماضي فرضت كندا عقوبات على إيران، على خلفية قمع الأخيرة الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر.