4.3 مليارات دولار .. لتغطية الاحتياجات الإنسانية لليمن في 2023

فيما يحتاج أكثر من 21 مليون شخص في اليمن، أو ثلثي سكان البلاد، إلى المساعدة والحماية، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أو OCHA، الذي يقول إن الاحتياجات الإنسانية في اليمن «مروعة». وبين المحتاجين، هناك أكثر من 17 مليون شخص معرضين للخطر بشكل خاص.

تسعى الأمم المتحدة للحصول على 4.3 مليارات دولار، في مؤتمر تعهدات لتخفيف معاناة ملايين الأشخاص في اليمن، حيث تسببت الحرب الأهلية المستمرة منذ ثماني سنوات، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

أفقر دولة

وتستضيف السويد وسويسرا والأمم المتحدة، الاجتماع في قصر الأمم بالمنظمة في جنيف. سيخاطب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المانحين بشأن الوضع الإنساني المتردي في أفقر دولة في العالم العربي.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، في إعلان أول، إن بلادها ستقدم 120 مليون يورو «127 مليون دولار».

وقالت للصحفيين في جنيف: «هذه الكارثة الإنسانية الرهيبة، هي واحدة من الكوارث التي كاد العالم يغمض أعينها في كثير من الأحيان».

إن النداء الذي تبلغ قيمته 4.3 مليارات دولار لعام 2023، يقارب ضعف مبلغ 2.2 مليار دولار، الذي تلقته الأمم المتحدة في عام 2022، لتمويل برنامجها الإنساني في اليمن.

وقد سعت الأمم المتحدة للحصول على 4.27 مليارات دولار لعام 2022.

فشل الهدنة

وينعقد المؤتمر في الوقت الذي تستمر فيه ميليشيا الحوثي، في إفشال الجهود ورفض التقيد بالهدنة الجديدة، التي توسطت فيها الأمم المتحدة في أكتوبر.

الهدنة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل، جلبت بعض الراحة لليمنيين، لا سيما في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. وقد مكّن من استئناف الحركة التجارية في مطار صنعاء، وميناء الحديدة البحري.

ومع ذلك، جزئيًا بسبب التقسيم الإقليمي - حيث يخضع نصف اليمن تقريبًا لسيطرة الحوثيين، والنصف الآخر تحت سيطرة الحكومة - فإن البلاد تطاردها أزمة اقتصادية.

وهناك نظام مزدوج للعملة، وأسعار صرف مزدوجة، وقيود على الواردات وازدواج ضريبي على السلع، وفقًا لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، الذي يحقق في النزاع في اليمن. وبلغ معدل التضخم السنوي %45، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة %58، بحسب تقرير اللجنة.

هجمات الميليشيا

كما كانت هناك هجمات للحوثيين على منشآت النفط، في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، مما أدى إلى تعطيل تصدير النفط، وهو مصدر رئيسي للأموال للحكومة.

لقد زاد تغير المناخ من المعاناة. قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إن اليمن الواقع في الزاوية الجنوبية الغربية لشبه الجزيرة العربية، «في طليعة» أزمة المناخ العالمية، حيث تهدد الكوارث الطبيعية، بما في ذلك الفيضانات والطقس الجاف، الأرواح.

في عام 2022، عانى اليمن من الجفاف الشديد والأمطار الغزيرة والفيضانات، مما أثر على أكثر من 517 ألف شخص، وألحق أضرارًا بالبنية التحتية العامة والمدنية، في العديد من المحافظات بين يوليو وسبتمبر من العام الماضي، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

معاناة اليمن

بدأ الصراع في اليمن في عام 2014، عندما استولى المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران، على العاصمة صنعاء وجزء كبير من شمال البلاد.

وتسبب الحوثيون في نهب الأموال والثروات، والسيطرة على التجارة ونهب الزكاوات من التجار ومن الأسر

وقام الحوثيون بتجنيد الأطفال والنساء، وانتهاك كل حقوق الانسان

وترك الكثيرين يعانون من نقص الغذاء والرعاية الطبية، ودفع البلاد إلى حافة المجاعة.

وتسببت ألغام الحوثيين المزروعة بعشوائية، في قتل المدنيين واصابة العشرات منهم والتسبب بعاهات دائمة