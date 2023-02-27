شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من بوتر عقب المطالبة برحيله عن تشيلسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام جراهام بوتر المدير الفني لفريق تشيلسي، بالتعليق على المطالبة برحيله عن تدريب الفريق الإنجليزي، مُستشهدًا بـ أرتيتا وكلوب.

وتعرض تشيلسي للهزيمة أمام نظيره توتنهام، أمس الأحد، بهدفين نظيفين دون رد، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

ونشرت صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية، تصريحات لـ بوتر: كنا نتحدث عما حدث لـ آرسنال بعد عامين من تدريب أرتيتا، حيث كان على وشكالإقالة، والناس رغبوا في رحيله، وكان الأمر كارثيًا.

وتابع: من الواضح أن الأمور قد تغيرت قليلًا، يمكنك كذلك النظر إلى وضع يورجن كلوب، لا يحقق النتائج الإيجابية وفجأة يرغب الناس فيرحيله.

وأتم: هذه هي طبيعة كرة القدم، من الواضح أنني لم أفعل ما يكفي في هذا النادي ليكون لدي الكثير من حسن النية وأنا أتقبل ذلك أيضًا ولكن وظيفتي هي عدم القلق كثيرًا بشأن ذلك.