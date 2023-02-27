انت الان تتابع خبر واشنطن تثني.. العراق يستعيد 154 عائلة عراقية من "الهول" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للقيادة ورد لـ الخليج 365، أن "الحكومة العراقية استعادت 154 عائلة عراقية قوامها 582 شخصًا من المحتجزين في مخيم الهول شرقي سوريا إلى مركز الجدعة 1 لإعادة تأهيلهم"، لافتاً إلى أن هذه الخطوة هي "جزء من مساع الحكومة العراقية المستمرة والجهود الدولية لإعادة تأهيل ودمج سكان مخيم الهول العراقيين".وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "إننا نثني على الحكومة العراقية لدورها البناء والشجاع في عملية الإعادة هذه. كما نثني على قوات سوريا الديمقراطية التي تقوم بتأمين المخيم في الهول. وبينما نواصل إعادة السكان وإعادة تأهيلهم ودمجهم، فإن الأمن أمر بالغ الأهمية".

وأضاف "لطالما خدم مخيم الهول كنقطة اشتعال للمعاناة الإنسانية وفرصة تجنيد لداعش. وهذا هو السبب في أن إعادة هؤلاء السكان وإعادة تأهيلهم وإعادة دمجهم أمر بالغ الأهمية للعراق والمنطقة والهزيمة الدائمة لداعش".

