انت الان تتابع خبر كركوك.. القبض على متهمين بالاعتداء على رجل مرور والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة، ورد لـ الخليج 365، أن "قيادة شرطة كركوك وباشراف ميداني من قبل قائد شرطة محافظة كركوك تمكنت من القبض على كافة المتهمين في حادث الاعتداء على رجل المرور وبمتابعة وزير الداخلية".وأشار إلى "توجه قوة الاقتحام التابع لقيادة الشرطة برفقة مفارز مديرية الاستخبارات ومكافحة الارهاب وخلية الصقور ومفارز قسم امن الافراد الى قضاء جمجمال وناحية قادر كرم بجهود من قبل جهاز مكافحة الارهاب في السليمانية ومديرية اسايش قضاء جمجمال في تحديد أماكن المتهمين في حادث الاعتداء".

وأضاف، أنه "تم القبض على جميع المتهمين وتسليمهم الى مركز شرطة ازادي لينالوا جزاءهم".

