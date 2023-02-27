شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة مانشستر يونايتد يوجه رسالة نارية لـ تين هاج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام جاري نيفيل أسطورة مانشستر يونايتد، بتوجيه رسالة لـ إيريك تين هاج المدير الفني للفريق الإنجليزي، وذلك عقب التتويج ببطولة كأس كاراباو.

وحقق مانشستر يونايتد بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية "كاراباو"، وذلك عقب الفوز أمام نظيره نيوكاسل يونايتد، بهدفين نظيفين دونرد.

ونشرت شبكة "سكاي" البريطانية، تصريحات لـ نيفيل: كل لاعب يلعب الآن بأقصى ما لديه، ويبذل قصارى جهده من أجل الفريق، وهذا كلما كنت أطلبه الموسم الماضي.

وتابع: في نهاية الموسم الماضي، كان بعض هؤلاء اللاعبين جزءًا من فريق تم وصفه بأنه وصمة عار في تاريخ النادي من قبل المشجعين،والآن هم على منصات التتويج.

وأضاف: هذا التحوّل يعود الفضل فيه إلى إريك تين هاج، لقد قام بعمل لا يصدق، ذكرني بما حدث في الفترة من 2003 حتى 2006، لمنفز بأي كأس، ولكننا استعدنا الثقة بعد ذلك، وهو ما أنتظره من هذا الفريق.

وأتم: ما يفعله مانشستر يونايتد لم أتخيله قبل 6 أشهر، لكنني الآن أطمح في المزيد، مع هذا المدرب وهؤلاء اللاعبين، يمكن لـ مانشستر يونايتد أن يعود.