شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من جوارديولا عن منافسة مانشستر سيتي على الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بالتعليق على منافسة الفريق في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني، برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن صاحب الصدارة آرسنال.

ونشرت صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية، تصريحات لـ جوارديولا: لدي شعور في الدوري الإنجليزي الممتاز أن أشياء كثيرة ستحدث.

وتابع: الكل سوف يهدر النقاط ولكن لا يمكننا إسقاط أي منها إذا كنا سنقاتل حتى النهاية، نحن نؤدي بشكل جيد، ولكن النتائج قد تكون أفضل، هذا يحدث في بعض الأحيان.

وأضاف: لا بأس لما نحققه، ولكن ليس لدي شكوى من الطريقة التي نلعب بها ونقاتل، قلت بعد المباراة الأخيرة ضد بورنموث إن الحالة المزاجية في غرفة تبديل الملابس استثنائية وأن اللاعبين يفعلون كل شيء، وهذا يكفي بالنسبة لي.