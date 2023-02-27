انت الان تتابع خبر "قفازات الحرب العالمية" تضع حارس مرمى في موقف محرج والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشكلت المباراة التي انتهت بفوز الشياطين الحمر بهدفين مقابل لا شيء، الظهور الأول لكاريوس في مباراة رسمية منذ 728 يوما، عندما كان ضمن صفوف يونيون برلين، فى الدوري الألماني، فى 28 فبراير 2021.

واضطر مدرب نيوكاسل إلى الزج بكاريوس في حراسة المرمى، بعد طرد الحارس الأساسي، نيك بوب، خلال المباراة السابقة التي جمعت فريقه مع ضيفه ليفربول في الدوري الإنكليزي.



وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن أنصار نيوكاسل سخروا من نوعية القفازات التي ظهر بها كاريوس خلال المباراة، إذ غرد أحدهم قائلا: "يبدو لي أنه كان يرتدي قفازات تعود لزمن الحرب العالمية الثانية".

وقال آخر ساخرا: "أعتقد أنها كان قد أخرجها من سقيفة (مخزن) ورشة عمل"، في حين تساءل ثالث مستهزءا: "هل كان عليه أن يرتدي قفازات جدي؟".

وقال مشجع آخر : "على الأقل بعد هذه المباراة، يستطيع كاريوس أن يذهب مباشرة إلى القيام ببعض أعمال الحدادة دون الحاجة حتى إلى تغيير قفازاته".

وانتهت المباراة بفوز مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين ليتوج ببطولته المحلية الأولى منذ 6 سنوات.

وكان كاريوس قد حاز شهرة سلبية في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 عندما كان حارس ليفربول في مواجهة ريال مدريد، فقد تسبب وقتها في هز شباكه بهدفين من خطأين ساذجين للغاية، لتنتهي المباراة بفوز "الميرنغي" 3-1، وليخرج الحارس الأشقر من الملعب وعيناه مغرورقتان بالدموع وهو يحاول الاعتذار لجماهير "الريدز"، قبل أن يرحل سريعا عن الفريق.

