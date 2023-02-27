انت الان تتابع خبر بعد هروبه إلى السليمانية.. الإطاحة بمنفذ جريمة قتل ضابط في الانبار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الجهاز في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بجهود استخبارية ومتابعة ميدانية دقيقة تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في الأنبار وبالتنسيق مع أسايش السليمانية من إلقاء القبض على منفذ جريمة قتل الضابط المتقاعد (سعد محسن مرزوك) في قضاء الكرمة وبحوزة المتهم مبلغ عائد للضحية".وأشار البيان إلى أن "العملية تمت بعد استحصال الموافقات القضائية، إذ جرى ملاحقة المتهم وتعقبه أثناء هروبه إلى محافظة السليمانية"، مبيناً أنه "تم تدوين اقواله أصولياً وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل".