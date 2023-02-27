التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يقدم منح دراسية لطلاب الجامعات التكنولوجية

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القاهرة - سامية سيد - نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ممثلاً في مؤسسة صناع الخير للتنمية، إحدى كيانات التحالف، بالتعاون مع مجموعة اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، احتفالية، لتقديم منح دراسية شاملة لعدد 200 طالب من طلاب الجامعات التكنولوجية باجمالى مبلغ 2 مليون جنيه .

يأتي ذلك تفعيلاً لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التعليم العالى ومؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الاأهلي التنموي، ومجموعة اي فاينانس للمعاملات المالية والرقمية، لإطلاق مبادرة تكافؤ لدعم وتشجيع طلاب الجامعات التكنولوجية النابغين غير القادرين على استمرار تفوقهم.

وقال أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني، إن مبادرة "تكافؤ" تمثل نموذجاً رائعاً لتعاون الجهاز التنفيذى للدولة ممثلاً فى وزارة التعليم العالى والقطاع الإقتصادي متمثلاً فى شركة اي فاينانس والمجتمع المدنى، ممثلاً فى مؤسسة صناع الخير، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، للإرتقاء بمنظومة التعليم الفنى ودعم النابغين الغير قادرين.

من جانبه، قال مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير وسفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة وعضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، إن المبادرة التي تتضمن تقديم 200 منحة دراسية شاملة لطلاب الجامعات التكنولوجية الأكثر احتياجاً تعد مرحلة أولية لدعم الجامعات التكنولوجية التي انشأتها الدولة للمساهمة في تأهيل الخريجين لأسواق العمل وفق أحدث الأساليب العلمية والعملية العالمية.

وأضاف زمزم، أن مبادرة تكافؤ تهدف للحفاظ على ثروة مصر البشرية من الطلاب المتفوقين غير القادرين بدعمهم للاستمرار في تفوقهم الدراسي، كما تدعم جميع القطاعات التعليمية وعلى رأسها الجامعات التكنولوجية.

وقالت ياسمين راشد، رئيس قطاع التسويق والخدمة المجتمعية بمجموعة اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، إن المجموعة بصفتها أحد رواد التكنولوجيا فى مصر، والذراع الحكومي المرنة فى التحول الرقمي، فإنها لا تدخر جهداً نحو دعم التطور التكنولوجي على كافة المستويات ولا سيما دعم الشباب الأكثر طموحاً وبخاصة غير القادرين منهم نحو الإبتكار والتعلم التكنولوجي، لضمان مستقبل رقمي مليء بالكوادر والكفاءات الوطنية وفق رؤية مصر 2030.

وأضافت راشد، أن مجموعة "إي فاينانس" من خلال مبادرة "تكافؤ"، تقوم بتقديم عدد من المنح الدراسية لنحو 200 طالب من طلاب التعليم الفني والتعليم الثانوي العام الراغبين فى الإلتحاق بالجامعات التكنولوجية وتقدر المنحة للطالب الواحد بقيمة 10 آلاف جنيه سنوياً يتسفيد منها طوال فترة دراسته، شرط أن يحافظ على تفوقه العلمي وحصوله على تقدير جيد كحد أدنى سنوياً، كما تشمل المنح ايضا دعم الطالب الذى يحصل على تقدير تراكمى ممتاز ويرغب في استكمال دراسته العليا من ماجستير ودكتوراه، كما تعمل المبادرة ايضاً على توفير فرص عمل جيدة للطلاب المستفيدين من المنح.