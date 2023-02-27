الإرشاد الزراعى: التعاونيات تهدف إلى تحقيق تنمية زراعية واقتصادية وريفية

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، إن الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، سعت لدعم التعاونيات الزراعية، خاصة وأن التعاونيات الزراعية تقوم بأداور هامة في التنمية الزراعية والاقتصادية والريفية في كل دول العالم.

وأضاف رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن التعاونيات الزراعية في مصر تقوم بهذه الأدوار على مدار التاريخ، لكن هذا الدور تراجع بشكل كبير في العقود الأخيرة لأسباب كثيرة.

وأشار عزوز، أن قانون التعاونيات شهد عدة تعديلات في بعض المواد من أهمها، السماح للجمعيات التعاونية الزراعية بإنشاء مشروعات مع القطاع الخاص على ألا تزيد مساهمة القطاع الخاص عن 25% من رأس المال، إضافة إلى السماح للجمعية التعاونية أن تؤسس منفردة أو مع جمعيات أخرى شركات مساهمة لإقامة مشروعات في مجالات الإنتاج الزراعي وما يرتبط بها من أنشطة، والسماح للجمعيات التعاونية من خلال لوائحها الداخلية أن تحدد قيمة سهم العضوية، والحد الأدني لرأسمال الجمعية، بالإضافة إلي منح صلاحيات أوسع للاتحاد التعاوني لاتخاذ قرارت كانت معطلة من قبل للجهة الإدارية.

وأكد عزوز، إلى أن المرجو من قطاع التعاونيات في الفترة المقبلة، أن يكون بمثابة منظمات اقتصادية اجتماعية مستقلة تدار بأسلوب تشاركي بواسطة أعضائها، قادرة على توفير المدخلات والمعلومات والتسويق، وقادرة على تأسيس شركات مع تعاونيات أخرى أو مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل دور التعاونيات الزراعيه في تقديم الخدمات الإرشادية للمزارعين وبرامج تنمية المرأة الريفية بالتعاون مع الجهاز الارشادي ومنظمات المجتمع المدني .