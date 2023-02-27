شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مع الهيئة الوطنية للصحافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، عصر اليوم، لقاءً مع المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

أكد طارق رضوان ان المهندس عبد الصادق الشوربجي لم يدخر جهد للنهوض بالصحافة المصرية ومجهوداته واضحة خاصة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان لنشر الوعي وتثقيف المواطن المصري، وأشار رضوان على أهمية الدور الذى تقوم به الصحف الورقية، في التثقيف والتوعية، مشيرا إلى ضرورة استغلالها لتواصل دورها التثقيفي والتوعوي.

أوضح المهندس عبد الصادق الشوربجى ان الهيئة الوطنية للصحافة لديها أكثر من 18 هيئة تحت اشرافها ومنذ أن تولى منصبه أن أهم أولوياته هو تثقيف وبناء الوعي للمواطنين.

وأشار الشوربجى على ان الصحافة الورقية لايمكن الاستغناء عنها، وسيتم تدشين في القريب العاجل Mobile Application لنشر الأخبار بالتعاون مع وزارة الاتصالات ، كما يتم عقد دورات تدريبية للصحفيين والمحررين بالبوابات والمواقع الإلكترونية للمؤسسات الصحفية بالتنسيق والتعاون بين هذه الجهات من خلال الاساتذة والمتخصصين في مجال حقوق الانسان للتوعية بحقوق المواطن ولتسليط الضوء على المكتسبات المختلفة فيهذا الشأن بمقر الهيئة الوطنية للصحافة لتدريبهم على معالجة هذا الملف من زواياه المختلفة.