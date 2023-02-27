شكرا لقرائتكم خبر عن توصية من "تضامن النواب" لمحافظة الغربية بشأن إنشاء مدرسة للمكفوفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة التضامن بمجلس طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بلال البرلسى، بشأن عدم إنهاء إجراءات إنشاء مدرسة للمكفوفين بالمحلة الكبرى، وسط تواجد ممثلى الحكومة من التضامن الاجتماعى والتربية والتعليم والتعليم الفنى والتنمية المحلية.

وأفاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ومدير التربية الخاصة بالوزارة ومدير هيئة الأبنية التعليمية بموافقتهم الرسمية على إقامة المدرسة.

وأكد النائب أحمد البرلسي أنه تواصل مع الجهات المعنية بالمحافظة وهناك من ابدي رغبتهم في توفير المنشأت اللازمة من أراضي لإنشاء مدرسة للمكفوفين بالمحلة الكبرى.

ونهاية الاجتماع أوصت اللجنة باستعجال المحافظة قرار التخصيص وإدراجها على جدول أعمال المجلس التنفيذي المقبل لمحافظة الغربية.