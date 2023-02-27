شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات النواب تطالب بمزيد من التسهيلات للمستثمرين.. وممثل هيئة الاستثمار يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بضرورة تقديم تسهيلات أكبر للمستثمرين في الأراضي الصناعية، قائلة:" الحكومة شريك للقطاع الخاص حيث سيتم تشغيل عمالة تأمينات للشباب بتلك المصانع، ولا بد من التخفيض على المنتج المحلي لدعمه.

وشددت أبو السعد خلال اجتماع لجنة المشروعات اليوم، الذى عقد برئاسة النائبة هالة أبو السعد، وكيل اللجنة والذى كان مخصصا لمناقشة ملف تسعير الأراضي الصناعية، على تقليل التكلفة علي المنتج المصري، مؤكدة أن ملف الصناعة من الملفات التى تحظى باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة من قبل القيادة السياسية، ومن ثم يجب أن يتم ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع وذلك من خلال العديد من التيسيرات والتسهيلات سواء فى القوانين الحاكمة لهذا الأمر، واللوائح التنفيذية وسرعة استخراج تراخيص التشغيل والتصاريح اللازمة لدعم الاستثمار.

وتابعت وكيل لجنة المشروعات:" خلال الفترة الأخيرة شهدنا إنشاء العديد من المجمعات والمدن الصناعية، ولابد من وضع سياسة بآليات محددة لزيادة نسبة الإشغالات فى هذه المجمعات، خاصة وأن الصناعات الصغيرة تمثل قاطرة التنمية الحقيقة".

وقال ممثل هيئة الاستثمار، خلال كلمته باجتماع اللجنة،:" هناك تسهيلات كبيرة يتم تقديمها على الأراضي الصناعية، وأن من له حق الإنتفاع يحق له الشراء مستقبلاً بتسهيلات أيضا، مشيراً أن لجنة التسعير تضم هيئة التنمية السياحية، والصناعية، والمجتمعات العمرانية، والإصلاح الزراعي.