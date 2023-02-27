شكرا لقرائتكم خبر عن وفد برلمانى أوروبى لـ"حقوق إنسان النواب": مصر نموذج يحتذى به فى مكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم، وفد برلماني من أعضاء البرلمان الأوروبي برئاسة تيري ماريني، والوفد المرافق، وحضر من الجانب المصري وكيلي اللجنة النائب أيمن أبو العلا، النائب محمد عبد العزيز، والنواب أمل سلامة، وأحمد خليل خير الله.

وأكد تيري ماريني، رئيس الوفد البرلماني، على الدور المصري الهام في مواجهة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، وأن مصر رغم العصوبات التي تواجهها مع التعداد السكاني المتزايد تعد مثالا يحتذي به بين الدول في مكافحة الإرهاب، وأن الإجراءات التي تتخذ من الجانب المصري تحمي بلادهم، قائلا: " إننا ممتنين لكم والتضحيات التي يقدمها رجال الشرطة والجيش المصري في سيناء".

وشدد "ماريني" على الدور الهام لمصر في وقف الهجرة غير الشرعية إلي أوروبا، مشيراً إلي أن مجموعته تسعي إلي إعادة التوازن في مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث تري أن حجم المساعدات التي تقدم إلي مصر من الجانب الأوروبي متدنية.

من جانبه، رحب النائب طارق رضوان بالوفد البرلماني مؤكدا احترامه لما لمسه من مواقف للكتلة البرلمانية المشاركة في اللقاء، لمصر تحت قبه اتحاد البرلمان الأوروبي، والتابعة من دراسة حقيقة للتحديات التي مرت بها مصر خلال الفترة الماضية، لافتاً إلي أن العلاقات المصرية الأوروبية تأتي في إطار تاريخي قبل أن تكون شراكة استراتيجية، وأن مصر هي حصن أوروبا من الهجرة الشرعية والإرهاب.

وأكد "رضوان" الحرص المصري علي بناء جسور التواصل خلال الفترة الماضية مع دول برلمان الاتحاد الأوروبي وتقديم الإيضاحات والصورة الحقيقة عن ملف حقوق الإنسان، لكن لم نري الحرص بنفس القوه من جانب البعض.

وقال "رضوان" إن تطبيق معايير حقوق الانسان يجب أن تٌقاس في سياقها والظروف المجتمعية، مؤكدا أن لدينا تحديثات كثيرة وجب علينا التعامل معها في ملف حقوق الانسان، لكن لا يمكن الحديث عنها بعيدا عن الواقع المجتمعي، لافتاً إلي مبادرة "حياة كريمة" التي أطقتها القيادة السياسية بالتزامن مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، لتوفير الخدمات والمرافق والارتقاء بها في القري والنجوع المصرية فضلا عن الخدمات الصحية والتعليمية والتي تعد بدورها أكبر تفعيل لحقوق الانسان.

وأشار "رضوان" في حديثة إلي الإنجاز التي لامسناه أمس بتدشين الرئيس عبد الفتاح السيسي، إعادة إعمار سيناء بعدما كانت مرتع للإرهاب، وسط احتفاء بالقضاء علي بؤر الإرهاب هناك، مؤكدا أنه كان من المستهدف لمصر عبور الإرهاب من خلالها لكنها تصدت بحزم لهذه المساعي ودفعت الفاتورة.

وأضاف "رضوان" موجها حديثة إلي الوفد البرلماني "لقد لامستم التحديات التي تواجه المجتمع المصري في زيارتكم، لكننا نتميز بأننا نسيج واحد لا يفرق فيه بين مسلم ومسيحي ومواطن يقطن الشمال أو الجنوب، فرغم التنوع الثقافي لدينا إلا إننا نجتمع جميعا تحت رايه واحدة حيث جمهورية مصر العربية".

وشدد "رضوان" على أن مصر تحتضن نحو 7.300 مليون لاجئ يعاملون معاملة المصري في كافة المجالات، صحيا وتعليميا، ولا يوجد حواجز أو موانع، ويباشرون حقوقهم، وذلك بشهادة المنظمات الدولية، وهذا هو تطبيقنا لحقوق الإنسان من وجهة نظرنا، قائلاً: "ليس لدينا معسكرات ولا نتسول إعانات من الدول الأخرى".

بدوره أكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، على حجم الإنجازات التي تشهدها مصر في مجال حقوق الإنسان في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقطعنا شوط غير مسبوق، لافتاً إلي أنه تم نقل الكثير من هذه الإنجازات إلي الوفود التي حضرت لمصر لكن لم يشار إليها في برلمان الاتحاد الأوروبي.

وطالب "أبو العلا" الوفد البرلماني بنقل ما تشهده مصر من تقدم في مجال حقوق الإنسان، وفي مقدمتها استراتيجية حقوق الإنسان كإلزام حكومي لمدة 5 سنوات لمواجهة كافة التحديات التي تجابه مصر، والتي منذ إطلاقها شهدت مصر تغيرات جذرية ومنها إلغاء قانون الطوارئ وتحولت السجون إلي مراكز اصلاح، فضلا عن إصدار عدد من التشريعات الهامة، منها قانون للمسنين فضلا عن تشكيل لجنة للعفو الرئاسي وتأهيل من يتم العفو عنهم، وكذا لجنة حوار وطني تضم مختلف القوي السياسية تتناول جميع المحاور في ملف حقوق الإنسان.

وخلال اللقاء، تحدث النائب أحمد خير الله، عضو لجنة حقوق الإنسان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي، ليؤكد على أن حزبه يصنف بأنه معارض، ويعبر عن وجهه نظر التيار الإسلامي داخل مصر، وأنه لا أحدث يتحدث كثيرا عن أن هناك مسارات برلمانية للشباب من كافة التيارات وممن يتبني كافة الافكار للتعبير عن رأيه داخل البرلمان بحرية، ولم يكن هذا الأمر متاح سابقا، قائلاً: "إننا نعبر عن وجه نظر الشباب تحت القبة بصورة غير مسبوقة".