شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا: جميع فرق البريميرليج سوف تفقد النقاط والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، عن مواجهة بريستول سيتي، غدًا الثلاثاء، في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال المدرب الإسباني في مؤتمر صحفي، الاثنين: "بعد مباراة نوتنجهام فورست لم نظهر ثبات المستوى المطلوب، لكن الآن نتحلى به فقد فزنا بآخر لقاء".

وتابع: "نقدم أداء جيدا وبإمكان النتائج أن تكون أفضل في حال تغلبنا على توتنهام ونوتنجهام، لكن هذه أمور وارد حدوثها في كرة القدم".

وأضاف: "بالطبع النتائج ليست استثنائية لكنها جيدة. لا توجد شكوى من طريقة اللعب والقتال، عقب المباراة الأخيرة قلت إن الحالة المزاجية جيدة".

واستطرد: "اللاعبون يقدمون كل شيء، نحن نشارك في 3 مسابقات، ونقترب من المباريات الـ10 الأخيرة والحاسمة في البريميرليج".

وأردف: "لدي شعور بأن العديد من الأمور ستحدث في البريميرليج، الكل سيفقد النقاط، لكن لا يمكن أن نفقدها نحن، نريد القتال حتى النهاية".

وتطرق للحديث عن كالفين فيليبس، فصرح: "رودري لاعب مهم للغاية، ويقدم أداء مميزا، كالفين يتأقلم ويحتاج بعض الوقت، نشعر بحاجته لتعلم المزيد بشأن إيقاعنا".

واختتم: "كان من المهم له الحصول على الدقائق كما حدث في المباراة الماضية، بالطبع نحتاج إليه حتى نهاية الموسم لوجود الكثير من المباريات، ولكن رودري مهم للغاية حاليًا".