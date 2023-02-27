انت الان تتابع خبر تعرف على سبب غياب ريال مدريد عن حفل جوائز "ذا بيست" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب موقع "ذي أتليتك" البريطاني، فإن أنشيلوتي اتخذ قرار الغياب وكذلك الفريق عن حفل "ذا بيست" للتركيز على مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة ، يوم الخميس المقبل، في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا.

وأوضح أن "ريال مدريد لا يريد أي تشتيت للانتباه قبل مواجهة برشلونة المهمة".



في الوقت ذاته، لا يرى مسؤولو الريال أنه "الوقت المناسب لحضور مثل تلك الحفلات، خاصة بعد التعادل مع أتلتيكو مدريد في الليجا، في ظل حالة الحزن التي تخيم على الجماهير".

وأكد الموقع أن "لاعبي ريال مدريد تقبلوا الأمر بصدر رحب، وقرروا التركيز على مواجهة برشلونة".

وتم ترشيح الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، لجائزة أفضل لاعب، كما يتواجد أنشيلوتي ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب.

وكانت أنباء قد ترددت في وقت سابق تشير إلى أن سبب غياب ريال مدريد عن الحفل، هو استبعاد نجم الفريق، البرازيلي فينيسيوس جونيور، عن قائمة أفضل 7 مهاجمين في العالم.

