«لم يهرب أحد».. شاهد ثبات المُصلين في أحد مساجد سوريا وقت وقوع الزلزال

الشارقة - اميمة ياسر -

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عن ثبات المصلين أثناء وقوع الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا مؤخرًا.

ونُشر فيديو متداول، تم التقاطه من إحدى كاميرات المراقبة داخل أحد المساجد في سوريا، يظهر ثبات المُصلين أثناء أداء الصلاة رغم حدوث زلزال في أحد المساجد.

وأثناء وقوع الزلزال، ظل الإمام أثناء الصلاة يناجي ربه بالدعاء ولم يهرب أحد من المصلين وأكملوا صلاتهم.

يشار إلى ان حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب سوريا قد ارتفعت إلى أكثر من 35 ألفاً، بحسب آخر تعداد رسمي.

وأعلنت هيئة إدارة الكوارث التركية أن الزلزال خلف 31 ألفاً و634 قتيلاً في جنوب تركيا، فيما أحصت السلطات 3581 قتيلاً في سوريا.