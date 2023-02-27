شكرا لقرائتكم خبر عن طارق رضوان لوفد أوروبي: لدينا ما يقرب من 7 ملايين لاجئ يتم معاملتهم كمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان، عصر اليوم، لقاء مع تيرى ماريانى عضو لجنة الهوية والديمقراطية بالبرلمان الأوروبي، وجان لين لاكابيل عضو البرلمان الأوروبي، ولودفيت جوجا عضو البرلمان السلوفاكى.

ووفقا للبيان الصحفي، تناول اللقاء العلاقات بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، والتأكيد على الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لتقوية العلاقات على كافة الأصعدة، واستعداد مصر لتكثيف التعاون على كافة المسارات الثنائية خلال الفترة المقبلة، وتوطيد العلاقات مع جمهورية مصر العربية كأحد أكبر الدول الأفريقية، وكمثال يحتذى به فيما يخص مكافحتها للإرهاب، وأيضا نجاح الدولة في توفير حقوق الإنسان لما يزيد عن 100 مليون مواطن، كما تم تقديم الامتنان الكامل لكل ما قامت به الدولة المصرية فيما يخص ملفي مكافحة الإرهاب والهجرة الغير شرعية.

ومن ناحية أخرى، تم التأكيد على التنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك والتحديات في نطاق الجوار الإقليمي، والتأكيد على حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية مما يعطى بعض المشكلات الخاصة بملف حقوق الإنسان اختلاف من حيث توقيت وأولوية تطبيقها، حيث فيما يخص مصر يأتي الحق في التعليم والحق في الصحة الجيدة على رأس قائمة الحقوق الأولى بالتحقيق.

من جانبه أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن علاقة الاتحاد الأوروبي بشكل عام مع الدولة المصرية تأتى في إطار الشراكة الاستراتيجية كما تربطهم علاقات تاريخية، مشيراً إلي أن الدولة المصرية خلال الفترة الماضية كانت حاضنة لكافة الشعوب التي واجهت عدم استقرار فهناك ما يقرب من 7 ملايين و300 ألف لاجئ، وهذا بشهادة المنظمات الدولية، بالإضافة إلى أنه يتم معاملتهم كمواطنين بدون أي حواجز أو معسكرات .