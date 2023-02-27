شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات النواب" توصى بحصر المدارس غير المتمتعة بالتحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، بحصر جميع المدارس التي لم يتم تفعيل التحول الرقمي فيها تمهيدا للبدء الفوري في هذا الشأن، وزيادة باقات الإنترنت لجميع المستشفيات العامة والمستشفيات الجامعية، لتسهيل إجراءات العلاج على نفقة الدولة التي أصبحت جميعها إلكترونياً.

ودعت اللجنة البرلمانية إلي تفعيل بروتوكول وزارة الصحة في هذا الشأن المبرم بينها وبين وزارة الاتصالات .

من جانبه، قال النائب أحمد بدوي خلال الاجتماع المخصص لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمشكلات الإنترنت وضعفها في بعض المناطق، إن الدولة المصرية تخطوا خطوات كبيرة جداً في تعزيز قدراتها في مجال التحول الرقمي من خلال دعم الشكبات وقدرات الدولة في الدخول إلي عالم الرقمنة بما يتناسب مع طموحات الجمهورية الجديدة .

وشدد "بدوي" على حرص اللجنة مواجهة كافة المشكلات التي تواجه النواب في دوائرهم، والخاصة بضعف خدمات الاتصالات والإنترنت، بالإضافة إلي التأكيد على ضرورة الصيانة الدورية لكافة الخطوط، وخاصة في الأقاليم والقري والامتدادات .